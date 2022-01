Składka zdrowotna składką?

I tutaj dochodzimy do najważniejszego, co jest tematem niniejszego felietonu – czy składka zdrowotna powinna być dalej nazwana składką, czy już raczej podatkiem. Spójrzmy na inne składki, którymi są obarczone dochody osoby, np. na etacie. Płaci ona (wraz z zatrudniającym ją zakładem pracy): składkę emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową. Przeważająca większość z nich to opłaty, których wysokość znajduje potem odzwierciedlenie w wypłaconych korzyściach – składka emerytalna określa wysokość przyszłej emerytury, składka chorobowa – wysokość świadczenia chorobowego, do pewnego stopnia tak działa też składka wypadkowa czy rentowa. Natomiast w przypadku „składki" zdrowotnej (od tego momentu można ją już pisać w cudzysłowie) jej wysokość nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w pożytkach płynących z jej płacenia. Płacąc składkę – np. ubezpieczenie zdrowotne czy turystyczne w TU – jest zachowana ekwiwalentność – wyższa składka = wyższy potencjalny standard czy wysokość odszkodowania czy pokrycia kosztów leczenia. W zasadzie każda składka na ubezpieczenie tak działa (np. członkostwo klubu, związku itp.) – każdy otrzymujący określone przywileje (odszkodowanie, członkostwo) płaci taką samą składkę. Tak określana była też wysokość składki od przedsiębiorcy przed 2022 r. Natomiast w przypadku składki zdrowotnej każdy płaci inne kwoty, których wysokość jest dodatkowo trudna do logicznego uzasadnienia. Jedni płacą mało bądź prawie wcale, inni – nieproporcjonalnie w stosunku do pozostałych – dużo. O ile w przypadku podatków można to jeszcze uzasadnić (choć z trudem), o tyle w przypadku składek – raczej nie. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby np. składka w państwowym PZU za ubezpieczenie samochodu była ustalana na podobnych zasadach, jak obecnie jest ustalana składka zdrowotna. Zachowując jednak obecny system, logiczniej (i prościej) byłoby podwyższyć podatki o 9 proc. do skali 9 proc., 26 proc. i 41 proc. (odpowiednio dopasowując progi do np. ulgi dla klasy średniej czy obecnej kwoty wolnej), podobny mechanizm zachować w przypadku prowadzących działalność, obciążając przy tym równą wysokością daniny wszystkie rodzaje działalności i umożliwić pełne odliczanie składki od podatku – zmniejszyłoby to przynajmniej bałagan systemu i uprościłoby rozliczanie podatków. Takie rozwiązanie miałoby jednak pewne wady – trudno byłoby wtedy twierdzić, że mamy w Polsce niskie podatki (nowe 26 proc. i 41 proc. to dość wysoko). Dodatkowo – w przyszłości kolejny rząd w obliczu zapaści budżetu mógłby znów postanowić, że składka nie będzie jednak odliczana od podatku, co po raz kolejny zwiększyłoby realne obciążenia podatkami (tym razem do 35 proc. i 50 proc.). A może należałoby pójść drogą najprostszą – wprowadzić składkę ryczałtową, z progami od dochodów podobnie jak obecnie przy ryczałcie i objąć nią wszystkie formy zarobkowania? Z pewnością byłoby to prostsze rozwiązanie niż obecnie i obejmujące wszystkich obywateli w podobnym stopniu. Można też rozważyć zlikwidowanie składki (przy odpowiednim ustaleniu progów podatkowych) i zapewnienie finansowania służby zdrowia ustawowo czy konstytucyjnie jako procent dochodów budżetowych z podatków – byłoby to prostsze niż obecne kalkulacje składek. Byłoby to bardziej rzetelnym przedstawieniem rzeczywistości niż jej obecne koloryzowanie i przedstawianie składki zdrowotnej jako niewinnej daniny „niewpływającej na wysokość płaconych podatków".