Wiceprezes TFI PZU: czeka nas dobry rok na rynku akcji

Jeśli chodzi o fundusze dłużne, funkcjonują one w warunkach bardzo niskich stóp procentowych. Dla osób, które chcą zarabiać na zmianach stóp, możliwości zarobku są ograniczone. Ale fundusze mają do wyboru także inne instrumenty niż polskie obligacje skarbowe, choćby w innych krajach. Bardzo ważne będzie to, w jaki sposób zarządzający będą korzystali z tych okazji. Co do funduszy akcji, to w przyszłym roku wciąż tylko te osoby, które chcą konkretny produkt, będą mogły go kupić. Dystrybutorom nadal będzie bardzo trudno sprzedawać fundusze czysto akcyjne, jest natomiast szansa na większą sprzedaż funduszy mieszanych. Musimy nadal inwestować w edukację, w tłumaczenie klientom, jakie mają możliwości i jak spośród nich wybrać te, które na najbliższy czas będą dla nich najlepsze.