Dawid Bąbol: Nowe ETF-y mogą pojawić się jeszcze w tym roku

Na pewno nasze oczekiwania były większe, jeśli chodzi o wielkość aktywów pod zarządzaniem. W szczególności dotyczy to funduszu na WIG20. Patrząc na kapitalizację i ilość wolnych akcji w obrocie, WIG20 jest około trzech razy większy niż mWIG40. Myśleliśmy, że te proporcje w przypadku funduszy ETF będą zachowane. Tymczasem to fundusz na mWIG40 jest trzy razy większy. To pewnie pokłosie historycznych wyników poszczególnych wskaźników. Oczywiście trzeba też pamiętać, że indeks WIG20 jest przeważony przez spółki Skarbu Państwa, co też ma znaczenie. Przykład Allegro pokazuje natomiast, że jest szansa na to, aby na rynku w dłuższej perspektywie pojawiały się duże, prywatne firmy, które będą wchodziły w skład WIG20. Być może więc w przyszłości to właśnie WIG20 będzie ciekawszy niż mWIG40. My też patrzymy na nasze produkty długoterminowo. Mamy też oczywiście inne produkty, z dźwignią finansową. W ich przypadku oczekujemy przede wszystkim dużych obrotów i w najgorętszym okresie rynkowym faktycznie widzieliśmy duży wzrost zainteresowania tymi produktami.