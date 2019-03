Invest Cuffs 2019 już za dwa tygodnie

Wydarzenie swoją obecnością uświetnią polskie i światowe gwiazdy tradingu oraz wpisujący się już w coroczną tradycję Invest Cuffs trading charytatywny. Gościem specjalnym będzie Joe DiNapoli, trader z ponad 40-letnim doświadczeniem rynkowym. Był on jednym z pierwszych, którzy handlowali kontraktami terminowymi na S&P 500 – kiedy wchodziły one do obrotu w 1982 r. I handluje nimi do dziś.