Prezes Banku Anglii przeprasza za drożyznę

We wrześniu roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wynosiła 3,1 proc., co było nieznacznym spadkiem w stosunku do poziomu z sierpnia - 3,2 proc. - który był z kolei najwyższym od ponad dziewięciu lat. Jednak w związku z rosnącymi cenami energii i paliw analitycy są pewni, że październikowy poziom inflacji będzie jeszcze wyższy. Bank Anglii opublikował w czwartek prognozę mówiącą, że do kwietnia inflacja sięgnie 5 proc.