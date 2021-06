Strefa euro: Dobre dane z przemysłu

Największy jej wzrost rok do roku odnotowano we Włoszech (79,5 proc.) a najniższy w Danii (3,1 proc.). W całej UE zwiększyła się o 38,7 proc. r./r. i 0,5 proc. m./m. W nienależącej do strefy euro Polsce produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu, według Eurostatu, o 45,2 proc. r./r., ale licząc m./m. spadła o 0,7 proc.