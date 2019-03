Startupy udają związki z AI

Dlaczego startupy udają, że zajmują się sztuczną inteligencją? By przyciągnąć inwestorów. Od 2015 r. spółki deklarujące zaangażowanie w AI zebrały od inwestorów od 15 proc. do 50 proc. więcej kapitału niż tradycyjne spółki zajmujące się oprogramowaniem komputerowym. O ile w 2013 r. jeden nowy startup na 50 twierdził, że ma związki z badaniami nad sztuczną inteligencją, o tyle obecnie robi to jeden na 12 nowych startupów.