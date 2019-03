EBC tnie prognozy i daje wsparcie bankom

Dużo większe znaczenie dla rynków miała decyzja dotycząca nowej rundy programu TLTRO. Zacznie się ona we wrześniu 2019 r. i potrwa do marca 2021 r. W jej ramach będą oferowane bankom co kwartał pożyczki dwuletnie. Kredyty te mają za zadanie wspierać akcję pożyczkową banków i wpływają również pozytywnie na ich wskaźniki finansowe. W poprzednich rundach TLTRO z 2016 i 2017 r. przyznano ich łącznie 739 mld euro, z czego ponad połowa trafiła do włoskich i hiszpańskich banków. Były to wówczas kredyty czteroletnie. W czerwcu część pożyczek z tego programu będzie miała zapadalność mniejszą niż 12 miesięcy, a to oznacza, że będą mogły być w dużo mniejszym stopniu wliczane do wskaźnika stabilnego finansowania netto (NSFR). Nowa runda finansowania da jednak szansę bankom na to, by w ciągu kilku miesięcy poprawić ten wskaźnik.