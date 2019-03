USA: Największy deficyt handlowy od 2008 roku

Amerykański deficyt w handlu dobrami wyniósł w zeszłym roku rekordowe 891,3 mld dolarów. W handlu usługami USA miały jednak nadwyżkę, która wzrosła do 270,2 mld dolarów. Amerykański eksport dóbr i usług wzrósł o 148,9 mld dolarów, do 2,5 bln dolarów. Rosnący eksport nie był jednak w stanie doścignąć importu, który jest napędzany dobrą koniunkturą gospodarczą w USA. Analitycy wskazują więc, że do powiększenia się deficytu handlowego doprowadziła polityka administracji Trumpa stymulująca amerykańską gospodarkę.