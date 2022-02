NFT podbija świat

Według raportu Chainalysis, firmy zajmującej się analizą blockchain, od początku zeszłego roku do połowy grudnia rynek NFT przekroczył 41 miliardów dolarów. W 2021 roku celebryci na całym świecie inwestowali w NFT np. Eminem czy Paris Hilton, a Justin Bieber kupił jeden z przedmiotów kolekcjonerskich za 500 ETH, czyli około 1,3 miliona dolarów i tym samym dołączył do elitarnego klubu Bored Apes Yacht. W Polsce wśród tych którzy przyznają się do inwestowania w tę technologię, można wymienić np. Krzysztofa Gonciarza, Magdę Gessler, Malika Montanę czy Joannę Jędrzejczyk. Ważnym aspektem dla inwestorów jest użyteczność NFT. W przypadku Bored Apes Yacht Club zakup tokena to tylko bilet do prestiżowej grupy milionerów, a inne tokeny dają możliwość udziału w grze czy też pozwalają tworzyć własną przestrzeń w metaversie.