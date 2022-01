Kiepskie dane o PKB z Niemiec, dobre z Francji

Lepsze od prognoz okazały się za to dane z Francji. PKB wzrósł tam o 0,7 proc. kw./kw. w czwartym kwartale, po tym jak w trzecim powiększył się o 3,1 proc. Średnia prognoz analityków mówiła o jego wzroście o 0,5 proc. Przez cały 2021 r. francuski PKB powiększył się o 7 proc., co było najlepszym wynikiem od 1969 r. Było to jednak odbicie po ciężkim kryzysie. W 2020 r. gospodarka Francji skurczyła się bowiem o 8 proc.