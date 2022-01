Fed sugeruję marcową podwyżkę stóp

Amerykański bank centralny stwierdził w komunikacie ze swojego posiedzenia, że jest gotowy do podwyżek stóp. Nie podał, kiedy dojdzie do pierwszej podwyżki, ale stwierdził, że stanie się to "wkrótce". To powszechnie odebrano jako zapowiedź, że główna stopa procentowa Fedu zostanie podniesiona już w marcu.