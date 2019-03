Brexit: Umowa z UE odrzucona

Brytyjski parlament odrzucił umowę o warunkach wyjścia z UE wynegocjowaną przez premier Theresę May. Nie przekonał go dodatek do umowy dotyczący tzw. irlandzkiego bezpiecznika (kwestii Irlandii Płn.). W środę parlament ma głosować nad tym, czy należy wykluczyć opcję brexitu bez umowy z UE.