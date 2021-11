Polacy niezbyt zamożni pomimo podwyżek płac

Siła nabywcza przeciętnego Polaka, która pokazuje, na ile go stać, co prawda wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 16 proc. ( w 2020 r. wynosiła 7,14 tys. EUR), ale nadal jest o ok. 45 proc. poniżej średniej europejskiej, która wzrosła od zeszłego roku prawie o 2 proc., do 15,1 tys. euro. Podwyższają ją najbogatsze kraje kontynentu. Pierwszą trójkę państw o najwyższej sile nabywczej tworzą niewielkie kraje ; Lichtenstein (64,6 tys. Euro), Szwajcaria (40,7 tys. euro) i Luksemburg (35,1 tys. euro),w którym pierwszą 10. zamyka Wielka Brytania (23,4 tys. euro). Badanie bierze pod uwagę zarówno zarobki, jak też podatki i ceny w danym kraju.