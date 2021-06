Rząd prognozuje odbicie gospodarcze

W dokumencie rząd szacuje, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku (minus 2,7 proc.) i wyniesie 3,8 proc. Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro. W przyszłym roku zaś roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3 proc. – podaje CIR.