Przemysł zalany zamówieniami

Taki obraz sytuacji w polskim przemyśle maluje PMI, wskaźnik koniunktury bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. W maju, jak podała we wtorek firma IHS Markit, indeks wzrósł do rekordowego poziomu 57,2 pkt z 53,7 pkt w kwietniu. Poprzedni rekord, z kwietnia 2004 r., wynosił 56,8 pkt. Majowa zwyżka o 3,5 pkt również należała do największych w historii polskiego PMI, sięgającej 1998 r.