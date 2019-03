Inflacja wyraźnie w górę

Do przyspieszenia inflacji przyczynił się m.in. większy wzrost cen paliw: wyniósł on w marcu 7,3 proc. rok do roku, po 5,8 proc. w lutym. Szybciej drożała też żywność i napoje bezalkoholowe: o 2,6 proc. rok do roku, po 2,1 proc. w lutym.