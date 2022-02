Rynek pracy rozgrzany do czerwoności

Firmy zgłaszają bardzo duży popyt na pracowników, to widać od połowy 2021 r. Koniem pociągowym gospodarki jest od pewnego czasu sektor wytwórczy i sądzę, że to właśnie on odpowiadał za sytuację na rynku pracy pod koniec ubiegłego roku. Tak rozumiem to, że choć miniony grudzień był dość mroźny na tle poprzednich lat, co nie sprzyjało aktywności w takich sektorach jak rolnictwo, sadownictwo, budownictwo, na rynku pracy nie doszło do sezonowego ochłodzenia.