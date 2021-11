NBP znów zaskakuje

Przed listopadową decyzją, RPP zapoznała się z nowymi prognozami Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Wynika z nich, że w tym roku inflacja najprawdopodobniej wyniesie 4,9 proc. (to środek przedziału, w którym będzie z 50-proc. prawdopodobieństwem), a w kolejnych latach 5,8 proc. oraz 3,7 proc. Poprzednie prognozy, z lipca, wskazywały na znacznie niższą inflację. W tym roku miała ona wynieść 4,2 proc., a w kolejnych latach spaść do 3,3 i 3,4 proc.

Nowe prognozy DAiBE sugerują, że – przy założeniu braku zmian w polityce pieniężnej – inflacja jeszcze za dwa lata będzie, średnio rzecz biorąc, nie tylko powyżej celu NBP (2,5 proc.), ale nawet powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od tego celu (3,5 proc.). To prawdopodobnie był główny argument na rzecz listopadowej podwyżki stóp procentowych. W ocenie ekonomistów z mBanku ta decyzja może sprawić, że w 2023 r. inflacja znajdzie się jednak w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP.

To nie znaczy, że kolejnych podwyżek stóp procentowych już nie będzie. Na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP prezes NBP Adam Glapiński kilkakrotnie zapewniał, że gremium to zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby sprowadzić inflację do celu w średnim terminie. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie oceniają zaś, że w tym celu stopa referencyjna NBP powinna wzrosnąć do około 2,8–2,9 proc. Dla porównania, przed pandemią przez kilka lat była ona utrzymywana na poziomie 1,5 proc.

Jak szybko RPP doprowadzi stopę referencyjną NBP do docelowego poziomu? - Podwyżki stóp procentowych będą kontynuowane w kolejnych miesiącach, choć dotychczasowa komunikacja RPP stanowi źródło niepewności co do terminów i skali kolejnych decyzji - skomentował Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Według niego nie można wykluczyć tego, że już w grudniu główna stopa NBP wróci do poziomu sprzed pandemii, ale kolejne podwyżki nastąpią dopiero po zmianach w składzie RPP, do których dojdzie w pierwszych miesiącach 2022 r. Prezes NBP przyznał w środę, że grudniowa zmiana stóp jest bardziej prawdopodobna niż ich stabilizacja.

Na to, że poziom stóp sprzed pandemii może stanowić dla obecnej RPP pewną kotwicę, wskazuje też Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao. Ale ta kotwica może się przesuwać, a dla Rady w nowym składzie będzie już gdzie indziej. - Decyzje o przekroczeniu „neutralnego” poziomu 1,5 proc. będzie już podejmować RPP w zmienionym składzie, na podstawie kolejnej projekcji. Naszym zdaniem takie decyzje w 2022 zapadną i na koniec przyszłego roku główna stopa wyniesie 2,5 proc. – ocenia Bartkiewicz.