Rekordowy Cyberpunk nie pomaga CD Projektowi

Przechodząc do Cyberpunka oraz do CD Projektu trzeba przyznać, że jest to gra rekordowa pod różnymi względami. Ogromna ilość preorderów na poziomie 8 mln sztuk. Na platformie Steam w pewnym momencie ilość graczy Cyberpunka przekroczyła 1 mln osób, co do tej pory zdarzało się tylko wśród gier typu multiplayer. Sama gra zbiera całkiem niezłe recenzje, choć ich pozytywny odsetek wynosi jedynie ok. 70%, co w porównaniu do innych hitów jest względnie niski (dla przykładu Wiedźmin 3 miał ten udział znacząco powyżej 90%). Trzeba przyznać, że kampania marketingowa odniosła skutek i Cyberpunka 2077 jest wszędzie pełno. Niekoniecznie jednak pomaga to samym akcjom CD Projektu. Akcje tej spółki straciły dzisiaj prawie 8%. W całym roku akcje spółki zdrożały o ok. 30%, co jednak nijak ma się do 5 letniego wzrostu na poziomie 1500%.