Byki wyszły obronną ręką ze sporych tarapatów

Sytuacja wyglądała nieciekawie ale z każdą kolejną godziną pojawiła się nadzieja, że może jednak popyt będzie w stanie coś ugrać. CD Projekt cały czas co prawda pozostawał hamulcowym, ale w drogę na północ ruszyły inne spółki z WIG20. W połowie notowań wskaźnik ten tracił już „tylko" 0,4 proc. To jednak nie był koniec. Na ostatniej prostej notowań byki przeprowadziły kolejną szarżę, która ostatecznie zakończyła się ich zwycięstwem. WIG20 zyskał we wtorek 0,6 proc. i coraz odważniej zbliża się do psychologicznego poziomu 2000 pkt. CD Projekt był najsłabszą firmą w gronie spółek z WIG20. Stracił ostatecznie 7,1 proc. Najlepiej zaprezentował się za to Tauron, którego papiery podrożały o prawie 6 proc.