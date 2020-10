WIG20 wciąż w cieniu Allegro

Wydaje się, że to właśnie te wydarzenia stoją za słabością indeksu WIG20. Ten, mimo spadków na innych europejskich rynkach, prezentował się wyjątkowo słabo. Inwestorzy najwyraźniej zaczęli już dostosowywać portfele do szykowanych zmian w indeksach co oznacza wyprzedaż innych firm, by zrobić miejsce właśnie na Allegro. Dobrze to było widać chociażby na przykładzie mBanku, który w trakcie wtorkowej sesji spadał o 5 proc. To właśnie ta firma "padła ofiarą" awansu Allegro do WIG20.