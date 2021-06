Popołudniowa przewaga podaży

Ostatnie kilkanaście godzin przyniosło zdecydowane umocnienie dolara po posiedzeniu Fedu. Po południu dolar kosztuje 3,80 zł, a euro 4,54 zł. "Najsilniejszy gracz przy stoliku, czyli amerykański FED, ogłosił wczoraj możliwą zmianę taktyki gry. Co to oznacza dla pozostałych? Konieczność szybszego dostosowania się. Okres ultra-luźnej polityki monetarnej serwowanej przez banki centralne zaczyna się kończyć, chociaż będzie to proces rozłożony na kilkanaście miesięcy" - komentuje Marek Rogalski z DM BOŚ.