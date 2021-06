Wszechobecne historyczne szczyty

Kluczowe wydarzenie tego tygodnia to posiedzenie Fed, na którym nie tylko zostanie przedstawiona decyzja co do parametrów polityki monetarnej, ale również zaprezentowane zostaną nowe projekcje makroekonomiczne. W przypadku decyzji niemal na pewno nie wprowadzone zostaną zmiany – stopy na niemal zerowym poziomie i ogromny program QE na takim samym poziomie. Oczywiście pojawiają się opinie, iż Fed zakomunikuje, że rozważa początek dyskusji na temat taperowania programu. Oczywiście od rozważania dyskusji do samego działania bardzo daleka droga, choć dla rynku liczą się oczywiście emocje. Te mogą być dostarczone wraz z publikacją projekcji makroekonomicznych. Rynek będzie zwracał uwagę na inflację oraz projekcje dotyczące stóp procentowych. Jeśli tam dojdzie do większych zmian, możliwa będzie również większa zmienność na rynku.