Jak długo inwestorzy mogą negować złe informacje?

Obawy o gospodarkę to nie wszystko. Na nowo rozgrzewa się konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Trump oskarża Chiny o dezinformacje oraz propagandę związaną z koronawirusem, która miała na celu osłabienie USA oraz Europy. Co ciekawe, atak Trumpa nastąpił po tym jak Senat przegłosował prawo, które może zezwolić na usunięcie chińskich spółek z notowań na amerykańskich rynkach. Z pewnością byłby to ogromny cios dla rynków, który w tym momencie jest w zasadzie niedoceniany. Z technicznego punktu widzenia S&P 500, czyli najważniejszy amerykański rynek może być przeceniony. Jak wskazuje Bloomberg indeks ten znajduje się ok. 10% ponad 50 dniową średnią. Taki wynik ostatni raz był notowany w 2009 roku. Jeżeli historia miałaby się powtórzyć, jest szansa na to, że obecnie S&P 500 wpadnie w trend boczny. Na godzinę 17:00 spadki w Europie były ograniczone do 1%. Najwięcej tracił niemiecki DAX. Na Wall Street spora wyprzedaż miała miejsce na Nasdaq i wynosiła ok. 0,5%.