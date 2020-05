Taniec byków na parkiecie

Ruch ten był wspierany słowami szefa Rezerwy Federalnej Jeroma Powella, który stwierdził, że Fed ma nieograniczone środki by wspierać rynki finansowe i jest gotowy zrobić wszystko, by temu sprostać. Perspektywa napływu pieniędzy na rynek ucieszyła inwestorów, ale i tak to co najlepsze podczas poniedziałkowej sesji miało dopiero nadejść.