WIG20 w odwrocie

Na początku piątkowej sesji WIG20 odrabiał wczorajsze straty i wzrósł do 1597 pkt. Obecnie jednak kupujący w Warszawie odpuścili, a indeks spada o 0,4 proc. do 1572 pkt. Wśród dużych spółek najmocniej ciąży Santander Bank Polska, którego akcje tanieją o ponad 3 proc. do 146,8 zł. Po drugiej stronie tabeli znajdują się CCC i KGHM, które drożeją o 2 proc.