WIG20 od tygodni pełza w kanale wokół 1,6 tys. punktów

Biorąc pod uwagę tak niskie zainteresowanie handlem, trudno wyciągać poważne wnioski na przyszłość. Pozostałe krajowe indeksy finiszowały również na zielono, jednak wyniki były dużo skromniejsze. mWIG40 zyskał 0,55 proc., a sWIG80 0,85 proc. Indeks średnich spółek porusza się w ostatnich tygodniach podobnie jak WIG20, czyli głównie w bok. Tu także ruchy są mocno ograniczone. sWIG80 odrabia straty nieco szybciej, a w piątek zbliżył się do kwietniowego maksimum. Jego wynik od początku roku to jedynie 2,5-proc. strata, co oczywiście plasuje go najwyżej wśród polskich indeksów. Pozostałe notują dwucyfrowe obniżki od stycznia.