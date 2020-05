Inwestorzy nic nie robią sobie z fatalnych danych

Powracając jednak do głównego tematu. Dane gospodarcze nie napawają optymizmem. Dane z Europy potwierdziły, że sektor usługowy ma się najgorzej w historii, a przynajmniej od momentu publikacji indeksów PMI. Odmienne sytuacja wyglądała w USA. Indeks PMI dla usług wypadł poniżej 30 punktów, natomiast ISM dla usług zaskoczył bardzo mocno, wypadając nieznacznie poniżej 42 punktów! To spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę zamknięcie sporej części amerykańskiej gospodarki. Wgłębiając się jednak w szczegóły, sytuacja nie wygląda dobrze. Silny wzrost subindeksu zapasów, dostaw oraz cen skompensował w dużym stopniu spadek nowych zamówień czy oceny działalności gospodarczej. Same subindeksy dotyczące bieżącej działalności gospodarczej wskazują na to, że sytuacja jest naprawdę zła. Tak czy inaczej, indeks ISM spadł do najniższych poziomów od ostatniego kryzysu i sugeruje, że w II kwartale możemy mieć spadek PKB na poziomie 10%! Warto również wspomnieć o tym, że w piątek opublikowane zostaną dane z rynku pracy. Oczekuje się, że spadek zatrudnienia wyniesie ok. 26 milionów! Takie dane zostały już mniej więcej wcześniej pokazane przez wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Z kolei stopa bezrobocia ma podskoczyć do ok. 16%. Tym jednak indeksy się nie przejmują. Wzrosty w Europie przekraczały 2%, natomiast w USA dochodziły do takiego poziomu wzrostu.