Ostatnia sesja kwartału dobrym podsumowaniem nastrojów

Niestety nasz rynek pozostawał obojętny na te impulsy. Nie pomogło nawet to, że dzień od wzrostów zaczęli inwestorzy w Stanach Zjednoczonych. Brak reakcji na udany start Wall Street praktycznie ostatecznie przekreślił szanse na większe zmiany na naszym parkiecie. Przeciąganie liny ostatecznie wygrały niedźwiedzie. WIG20 stracił 0,07 proc. Niewielka zmienność widoczna była także w segmencie średnich i małych spółek. mWIG40 stracił 0,4 proc. natomiast sWIG80 zyskał 0,01 proc. Tak jak było wspomniane na początku, piątkowa sesja była jednocześnie ostatnią w I kwartale. Ten raczej trudno jest zaliczyć do udanych, przynajmniej jeśli chodzi o zachowanie indeksu WIG20. Co prawda w ciągu trzech miesięcy zyskał on około 0,4 proc., ale wynik ten plasuje nas w ogonie europejskiej stawki. Duża część europejskich indeksów zaliczyła dwucyfrowe wzrosty. WIG20 przegrał także z innymi wskaźnikami rynków wschodzących. Np. BUX zyskał 5 proc. ¶