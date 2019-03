Średnie spółki znów rosną

Najwięcej powodów do zadowolenia po środzie mają jednak inwestujący w średnie spółki. mWIG40 w pięknym stylu wybił się ponad lutowe maksima w cenach zamknięcia. Dotąd był to dość silny opór, z którym inwestorzy nie mogli poradzić sobie już od kilku tygodni. Dlaczego? W tym miejscu mWIG40 zatrzymał się również pod koniec września, gdy starał się odrobić silne spadki z początku tego samego miesiąca. Wygląda więc na to, że mWIG40 otworzył sobie drogę w okolice ok. 4350 pkt. W tej grupie liderami zwyżek były we środę Kruk (12,3 proc.), AmRest (5,3 proc.) oraz Grupa Azoty (4,8 proc.). Z kolei sWIG80 w zwyżkach w ostatnich dniach przystanął, co oczywiście jest zrozumiałe. To najlepszy w tym roku krajowy indeks, który urósł już o ponad 12 proc. Jego sytuacja po środowej sesji właściwie nie uległa zmianie. Wciąż znajduje się w rejonie z wrześniowej wyprzedaży.