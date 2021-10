WIG20 wypadł pozytywnie na tle Europy

Podaż dominowała na początku piątkowej sesji. WIG20 otworzył się około 0,5 proc. na minusie i oddalał się w dół od granicy 2400 pkt. Była to kontynuacja trendu, który w Warszawie widoczny jest od kilku sesji. Sytuacja nie odbiegała również od tego, co działo się na głównych giełdach w Europie. Wszystko zmieniło się jednak o godzinie 10. kiedy GUS opublikował wstępny szacunek inflacji w październiku. Ceny wzrosły o 6,8 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,9 proc. we wrześniu. W tak szybkim tempie ceny w Polsce rosły od ponad 20 lat temu.