Czy Fed dostał prezent od konsumentów?

Wczoraj wspominaliśmy o prognozach inflacyjnych w strefie euro. To pierwszy prezent, który w zasadzie sam wręczył sobie Europejski Bank Centralny. Bank nie zakłada, że w okresie prognozy dojdzie do przekroczenia inflacji! Widać, że teoretycznie w Europie przebiega proces „japonifikacji”. W Japonii tak naprawdę poza jednym niewielkim epizodem, stopy procentowe nie były podnoszone od początku lat 90. Jeżeli inflacja pozostanie w strefie euro przytłumiona, nie będzie pretekstu, żeby stopy procentowe zmieniać. Z kolei ze strony Fed nie słychać głosów, które mówiłyby o tym, że już w tym momencie należy okiełznać szalejącą inflację. Takie poziomy inflacji bazowej nie były notowane od lat 90. Co ciekawe, patrząc na miary obcięte, czyli inflację składającą się z cen konsumpcyjnych z pominięciem np. 10% towarów, które rosną najmocniej i tracą najmocniej, to dynamika takiej inflacji nie znajduje się wcale daleko od celów inflacyjnych, czy to w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, w strefie euro taka dynamika inflacji obciętej nie jest nawet w połowie celu inflacyjnego. Wracając jednak do tematu komentarza, warto zwrócić uwagę na dzisiejsze dane. Nastroje konsumentów wg Uniwersytetu z Michigan wypadły wyżej od oczekiwań. Ważniejsze jednak w kontekście przyszłości mają oczekiwania inflacyjne. W perspektywie jednego roku spadły one z 4,6% do 4,0%. Z kolei w perspektywie 5-10 lat spadły one z 3,0% do 2,8%. Oczywiście można to wiązać potencjalnie z efektem obecnie teoretycznie wysokiej bazy. Z drugiej jednak strony to dane ankietowe, które pokazują, że oczekiwania faktycznie mogą nieco przygasać. To potencjalnie bardzo dobra informacja dla Fed, która pokazuje, że inflacja faktycznie może być przejściowa. Co więcej, jeśli dojdzie do dalszej redukcji negatywnego szoku podażowego, którego doświadczamy od początku pandemii, kwestie inflacyjne mogą być w dalszym ciągu redukowane. Jeśli te przypuszczenia miałyby być prawdziwe, to rynek akcji w dłuższym terminie wciąż powinien mieć się nieźle.

Tymczasem dzisiaj dobra sesja miała miejsce przede wszystkim w Europie. DAX zyskał niemal 0,8% i trudno było znaleźć spadki w Europie, choć jednocześnie daleko nie musimy szukać. WIG20 stracił jako jeden z nielicznych 0,55%. Z kolei w USA sesja jest raczej płaska. Po historycznych dziennych szczytach S&P 500 traci 0,11%, a Nasdaq zyskuje 0,04%.