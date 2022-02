Dariusz Lasek, wiceprezes TFI PZU: Fundusze pasywne to przyszłość

Chodzi o to, żeby być nowoczesnym i mieć ofertę maksymalnie dopasowaną do tego, co się dzieje na świecie. W Polsce tego nie było. Dzięki niższym opłatom na funduszach nie są one atrakcyjne dla zarządzającego. Lepiej mieć jeden fundusz aktywny niż cztery pasywne. Taka jest smutna prawda. Jednak wydaje się, że jest to przyszłość. Coś, co musi być dostarczane klientom, bo jest to dobry produkt.