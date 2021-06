Typ techniczny: Kluczowy będzie poziom 1,17 na EUR/USD

Ostatnio jednak dolar zaczyna wracać do formy, a notowania głównej pary walutowej obniżyły się do około 1,21 proc. Warto zauważyć, że w dłuższym terminie majowy atak EUR/USD oparł się poziomom z przełomu 2020 i 2021 r. Po tamtych szczytach notowania pary obniżyły się do około 1,175 proc. Przypomnijmy, że dokładnie przed rokiem EUR/USD utrzymywał się między 1,12 a 1,13. Dolar w czerwcu zaczął się wyraźnie umacniać także do złotego, docierając w poniedziałek po południu w okolice 3,724 zł.