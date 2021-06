Insiderzy coraz chętniej chodzą na zakupy

Nie ma wspólnego mianownika, do którego można by sprowadzić spółki, których akcje w ostatnim czasie kupowali insiderzy. W niektórych, tak jak w Mabionie, kurs ma już za sobą mocną falę zwyżkową, a potem korektę. Tak jest np. w Miraculum (choć tam skala wahań jest zdecydowanie mniejsza), którego akcje na początku roku były wyceniane na 1,2 zł, potem po fali mocnych zwyżek kurs przekroczył poziom 1,5 zł, by spaść do 1,3 zł. W ostatnich dniach zaangażowanie w kapitale tej spółki zwiększał członek zarządu Marek Kamola. Natomiast mocno w górę ostatnio idzie kurs PBKM. Obecnie wynosi 92 zł. Przez kilkanaście miesięcy tkwił w konsolidacji (w okolicach 80 zł), z której wybił się na początku maja. W dalsze zwyżki wierzy m.in. Konrad Miterski, wiceprzewodniczący rady nadzorczej, który na początku czerwca dokupił akcji. Na wzrostowej fali zaangażowanie zwiększył też insider VRG – Jerzy Mazgaj, przewodniczący rady nadzorczej.