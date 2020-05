Rynek NewConnect także ma swoje pięć minut

– Bardzo się cieszę, że ostatnie tygodnie to czas intensywnych obrotów na tym rynku, i mam nadzieję, że w tym roku pojawi się na nim wiele ciekawych spółek, które wzbudzą zainteresowanie inwestorów, bo ci są jego kluczowymi aktorami każdego rynku kapitałowego. A jeśli będą to przede wszystkim inwestorzy indywidualni, to znakomicie. Potrzebujemy w Polsce co najmniej kilkuset tysięcy aktywnych inwestorów indywidualnych, tak jak to było w czasach świetności GPW – mówi Ludwik Sobolewski.