Analitycy o wyzwaniach giełdowych producentów liczników

- Oprócz kłopotów z dostępnością i cenami komponentów do produkcji dochodzą rosnące ceny energii elektrycznej oraz ponownie wyższe oczekiwania płacowe. Zważywszy, że koszty materiałów (wraz z kosztami energii) stanowią w tych firmach ok. 50 proc. kosztów operacyjnych (ok. 40 proc. przychodów), a koszty wynagrodzeń kolejne 30-40 proc. (25-30 proc. przychodów), ich dynamiczny wzrost może w krótkim czasie wpływać negatywnie na generowane marże - przewidują eksperci. Im wyższa rentowność firmy (marża na poziomie EBITDA: Aplisens 23 proc., Apator 14 proc., Sonel 19 proc.), tym łatwiej ich zdaniem będzie im absorbować wzrost kosztów produkcji. Kluczowy dla utrzymania rentowności jest także udział eksportu w ich sprzedaży. - Zarządy firm wskazują, że łatwiej jest podnosić ceny w sprzedaży krajowej (większe zrozumienie dla podwyżek). Wysoki udział eksportu stwarza więc dodatkową presję na marżę wynikającą ze struktury sprzedaży – zauważają analitycy w najnowszym raporcie analitycznym.