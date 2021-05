MF planuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów obligacji i bonów w czerwcu

"Na koniec maja rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 126 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 71%. W czerwcu planowane są dwa przetargi zamiany. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. W kwietniu zadłużenie w skarbowych papierach wartościowych na rynku krajowym wzrosło o 3,6 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych wzrosło o 6,9 mld zł, a zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 3,5 mld zł przy braku istotnych zmian wobec krajowych inwestorów pozabankowych" - napisał wiceminister finansów Sebastian Skuza w komentarzu do planu podaży SPW.