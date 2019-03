Morawiecki: oddamy Polakom aktywa OFE

To dobra wiadomość. W ostatnich kwartałach w samym rządzie ścierały się dwie koncepcje zagospodarowania aktywów, głównie akcyjnych, wartych obecnie ponad 160 mld zł (przypomnijmy, że za rządów Platformy Obywatelskiej połowę aktywów OFE, obligacyjną, wartą ponad 150 mld zł przeniesiono do ZUS). Jedna koncepcja to przedstawiona przez premiera, prorynkowa, czyli fizyczne przekazanie aktywów Polakom. Drugi scenariusz – czarny dla gospodarki rynkowej - to wrzucenie wszystkiego do ZUS, co sparaliżowałoby spółki giełdowe i całą giełdę, a sama informacja o tym obniżyłaby wyceny spółek o kilkadziesiąt procent.

Na koniec lutego OFE miały niemal 16 mln klientów i aktywa warte przeszło 162 mld zł. Średnio na jednego członka przypadało 10,2 tys. zł.