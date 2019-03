Robert Sochacki: ETF na WIG20TR to dopiero początek

Na pewno jest jeszcze trochę do zrobienia – pewne rzeczy w zakresie regulacji. Wystarczy chociażby wspomnieć o konieczności corocznego odnawiania prospektu emisyjnego. Nie ma potrzeby, aby fundusz, który praktycznie nic w sobie nie zmienia, tylko zwiększa aktywa, musiał co roku przechodzić proces zatwierdzania prospektu. Są także kwestie związane z tajemnicą zawodową. Przewagą funduszy ETF jest to, że są transparentne. Jeśli ktoś ma certyfikaty naszego funduszu, może sprawdzić, jakie akcje dostanie za nasze certyfikaty, gdyby zechciał je umorzyć. Mając bowiem ekspozycję na nasz ETF, można do nas zgłosić chęć umorzenia i jest możliwość otrzymania w zamian za to akcji, a nie gotówki. W tym rozwiązaniu wydajemy akcje z WIG20 w proporcjach, w jakich wchodzą one w skład tego wskaźnika. Gdyby można było, codziennie publikowalibyśmy skład portfela. Tę kwestię też można było dość szybko zmienić.