Przekazywanie danych osobowych do USA po wyroku Schrems II

Po wyroku TSUE USA należy traktować jak państwo trzecie, co do którego Komisja nie stwierdziła, że państwo to gwarantuje ochronę DO na takim poziomie jak UE. Do tej pory przyjmowano, że do takich państw można przekazywać DO w oparciu o umowę zawierającą tzw. standardowe klauzule umowne (SKU). Są to przykładowe, wzorcowe klauzule opracowane w decyzjach przez Komisję, regulujące zasady przekazywania i przetwarzania DO w państwie trzecim. Orzeczenie TSUE potwierdza, że decyzje te pozostają ważne i proponowane w nich klauzule nadal można stosować. Jednak przekazując DO w oparciu o SKU, musimy się upewnić, że w państwie trzecim można zapewnić taki poziom ochrony DO jak w UE. Czyli żeby np. służby wywiadowcze tego państwa nie miały dostępu do DO.