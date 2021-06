Aby giełda była fajna

Na koniec warto wspomnieć, czego w tym raporcie zabrakło. Nie znalazły się tam (jeszcze) postulowane przez SEG zmiany systemowe dotyczące tworzenia prawa ani systemowe rozwiązanie problemu notowań. Pierwsza kwestia dotyczy procesu stanowienia nowych regulacji, który pozornie jest równy i przejrzysty, ale mniejsze spółki z definicji mają mniej zasobów, aby w tym procesie uczestniczyć. Rozwiązaniem może być powołanie rzecznika małych spółek, który by dbał o to, aby powstające wymogi były proporcjonalne do wielkości przedsiębiorstw. Warto także zastąpić obecne podejście regulacyjne „nieskończoność minus" podejściem „zero plus". Chodzi o to, że obecnie regulatorzy, tworząc przepisy, myślą, że znacznie polepszają dolę MŚP, eliminując wobec nich kilka wymogów, jednocześnie pozostawiając całą masę innych. Jeśli regulacje byłyby tworzone odwrotnie, tj. wskazana byłaby lista wymogów wobec MŚP, a do tego dokładane byłyby wymogi wobec wielkich koncernów, to z pewnością zakres ulg dla małych byłby daleko większy.