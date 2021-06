Technologia kosmiczna trafiła na rynek kapitałowy

Obecnie technologia kosmiczna oferuje inwestorom różne sposoby inwestowania pieniędzy, od technologii satelitarnej, po turystykę kosmiczną. Wiele podmiotów świadczących tego typu usługi to również spółki publiczne. To wszystko doprowadziło do powstania indeksu innowacji kosmicznych, który obejmuje spółki specjalizujące się w świadczeniu produktów oraz usług związanych z tego typu działalnością.