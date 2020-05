Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021

Konsekwencją takiego podejścia do dobrych praktyk jest jedyne możliwe racjonalne podejście do nich przez praktyków rynku kapitałowego, tj. w całości przez pryzmat ryzyk, jakie generuje ich zaniechanie. I to co tylko pośrednio było widać w dobrych praktykach spółek notowanych w „wersji" 2016, tj. jak nie stosujesz, to koniecznie wyjaśnij – bo możesz mieć problemy, stanie się normą. Myślę, że nawet gdyby nowe DPSN2021 były najlepsze z najlepszych (zespół ekspercki nad nimi pracujący daje nadzieję, że tak może być), to i tak ich praktyczne zastosowanie będzie najprawdopodobniej... marginalne.