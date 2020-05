Notowane spółki niegiełdowe – zarys problemu

Przy czym należy podkreślić, iż w odróżnieniu od ryzyk regulacyjnych występujących w „normalnym" biznesie, po dopuszczeniu do notowań emitent staje się więźniem giełdy i nie może jej opuścić, dopóki ktoś go nie wykupi, pomimo że w trakcie gry reguły diametralnie się zmieniły. Jeśli mielibyśmy iść tropem „praw nabytych", to należy je traktować symetrycznie. Skoro spółka nabyła kiedyś prawo do notowania akcji w określonym stanie prawnym, to może powinna to prawo zachować pomimo zmieniających się regulacji? Może nowe regulacje powinny być stosowane do nowych podmiotów? Szczególnie okrutnie regulator unijny rozprawił się z rynkiem NewConnect – był to rynek nieregulowany i taka sytuacja była akceptowalna zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. Natomiast rozporządzenie MAR sprawiło, że startupy notowane na tym rynku poddane zostały takim samym wymogom regulacyjnym, jak największe koncerny notowane na największych giełdach.