Wyzwania pandemiczne działów HR

Cyfrowa transformacja pracowników oczywiście wymusiła także określone zmiany na poziomie działów HR. Nie tylko w kontekście opanowania określonych narzędzi informatycznych, ale także w kontekście nowej formy organizacji pracy. Czy pracownicy, którzy obecnie pracują zdalnie, wrócą do biurowców? Od czego to powinno zależeć? Pewnie od efektywności pracy zdalnej, ale jak ją zmierzyć i z czym porównać? Bo przecież niższa efektywność pracowników zdalnych podczas pandemii niekoniecznie musiała wynikać ze zmiany miejsca świadczenia pracy, gdyż pandemia była olbrzymim szokiem dla wielu przedsiębiorstw i ich otoczenia. W perspektywie najbliższych miesięcy konieczne będzie podejmowanie decyzji odnośnie do powrotu do „normalnych" warunków. Ale czy one rzeczywiście są normalne? Czy rzeczywiście normalną sytuacją jest konieczność codziennego dojazdu do biura i świadczenia pracy w określonych godzinach? Zakładam, że właśnie na naszych oczach wykuwa się nowy model pracy hybrydowej, na trwale łączącej pracę zdalną z rotacyjną obecnością w biurze.