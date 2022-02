Rośnie wpływ wskaźników ESG na bonusy szefów

W ciągu roku odsetek spółek stosujących co najmniej jedną kategorię wskaźników wzrósł z 62 do 68 proc., a w Europie sięga już 79 proc. – W naszej ocenie presja na wprowadzanie tych wskaźników może płynąć z rynku, gdyż stanowią one istotny element oceny organizacji z perspektywy inwestorów, ale również są to rozwiązania wspierane przez pracowników – twierdzi Krzysztof Gugała, dyrektor departamentu Praca i Wynagrodzenia w Willis Towers Watson. Jak wyjaśnia, jednym z elementów wyróżniających firmy oferujące pracownikom najwyższej próby „doświadczenie pracownika" (EX) jest nastawienie pracodawcy na harmonijne relacje z otoczeniem i stawianie w centrum uwagi bezpieczeństwa i różnych wymiarów dobrostanu pracowników.