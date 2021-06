Robert Jędrzejowski, Pekabex. Przerzucamy koszty materiałów na klientów

Realizujemy dwa osiedla dla PFR Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie+, mamy kontrakt z Echo Investment, podpisaliśmy kilka mniejszych umów. Myślę, że rozpowszechnienie się trendu w pełni w Polsce to kwestia najbliższych lat. To zależy od zmiany mentalności, przyzwyczajeń – a to zawsze trwa najdłużej. Muszą się z tym oswoić architekci, projektanci, ludzie, którzy realizują inwestycje w tradycyjny sposób i mają o tym wiedzę – a prefabrykacja wymaga poszerzenia kompetencji. Ale to będzie jak z komputerem – dziś nikt sobie nie wyobraża pracy w biurze bez tego urządzenia. Podobnie będzie z prefabrykację w budownictwie, trendu nie da się w żaden sposób zatrzymać.