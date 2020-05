Develia przesuwa start części inwestycji

W I kwartale firma przekazała klientom 421 lokali wobec 1,16 tys. rok wcześniej, stąd spadek przychodów z 421 mln do 180 mln zł. Zysk netto wyniósł 65,4 mln zł, o 40 proc. mniej rok do roku. Do końca roku deweloper planuje przekazać jeszcze około 580-680 mieszkań.